В Уфе с 2027 года вводят туристический налог. В первый год он составит 3%, в 2028 году – 4%, с 2029 года – 5% от стоимости суточного проживания, без учёта самого туристического налога и НДС, но не менее 100 рублей.

Как отметил в своем докладе заместитель главы администрации башкиркой столицы Евгений Чебаков, в Уфе в реестр классифицированных средств размещения включены 108 гостинец, отелей и хостелов, которые подпадут под этот налог. Ожидается, что только в первый год новый налог принесет в бюджет города почти 92 млн рублей.

Также докладчик подчеркнул, что Уфа осталась одним из немногих городов-миллионников, где все еще не введен туристический налог. Между тем, в 2028 году в связи с проведением ШОС ожидается увеличение потока делового туризма.

Депутаты поддержали проект, за введение нового налога проголосовали 26 человек.

Напомним, туристические сборы действуют в других городах Башкирии: в Кумертау, Учалах, Бирске, Белебее, Белорецке и Октябрьском. В Стерлитамаке депутаты решили отменить взносы спустя два месяца после их введения.