В Уфе обсудили подготовку новогоднего мероприятия «Редкая ёлка-2027» для детей с редкими генетическими заболеваниями. Как стало известно на встрече с Советом общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, в этом году праздник проведут в театре кукол.

В мероприятии принял участие первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев. Он отметил, что на сегодняшний день право на получение льготных лекарств имеют более 786 тысяч жителей Башкирии. С начала года 268 тысяч пациентов получили необходимые препараты, медицинские изделия и лечебное питание.

Участники отметили, что первая встреча Совета в начале 2025 года проходила очень непросто — на фоне сложностей с льготным лекарственным обеспечением. Сегодня ситуация выправилась, но многое ещё предстоит сделать.

Также на встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются пациенты с редкими и хроническими заболеваниями, доступность лекарств и работу врачебных комиссий. Отдельно поговорили о проведении турнира по мини-футболу для неврологических пациентов.

Участники подчеркнули, важно, чтобы вопросы пациентов не оставались без внимания, а возникающие проблемы решались своевременно.

Ранее сообщалось, что резиденция Деда Мороза в Уфе откроется 26 декабря.