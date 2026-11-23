Главная новогодняя площадка столицы Башкирии начнёт принимать гостей за несколько дней до Нового года. Резиденция Деда Мороза, расположенная на площадке у Горсовета в Уфе, откроется для посетителей 26 декабря, сообщают городские власти.

Сейчас на территории резиденции идёт подготовка к празднику: специалисты устанавливают необходимые конструкции и украшают пространство.

В прошлом году резиденция начала работу 25 декабря — на день раньше. За всё время её работы праздничную площадку посетили более 200 тысяч человек.

Новогодняя резиденция у Горсовета традиционно становится одной из самых популярных праздничных локаций Уфы: здесь проходят встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, работают фотозоны и развлекательные программы для детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что жителей Башкирии ждут 11-дневные новогодние каникулы.