Главная новогодняя площадка столицы Башкирии начнёт принимать гостей за несколько дней до Нового года. Резиденция Деда Мороза, расположенная на площадке у Горсовета в Уфе, откроется для посетителей 26 декабря, сообщают городские власти.
Сейчас на территории резиденции идёт подготовка к празднику: специалисты устанавливают необходимые конструкции и украшают пространство.
В прошлом году резиденция начала работу 25 декабря — на день раньше. За всё время её работы праздничную площадку посетили более 200 тысяч человек.
Новогодняя резиденция у Горсовета традиционно становится одной из самых популярных праздничных локаций Уфы: здесь проходят встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, работают фотозоны и развлекательные программы для детей и взрослых.
Ранее сообщалось, что жителей Башкирии ждут 11-дневные новогодние каникулы.
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