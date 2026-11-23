Жители Башкирии, как и все россияне, будут отдыхать на новогодних праздниках 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Об этом сообщает минтруд республики со ссылкой на постановление правительства РФ.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, а также 7 января — Рождество Христово. В 2027 году предусмотрен перенос выходных дней: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря. Продолжительность работы в среду 30 декабря 2026 года сокращается на один час.

Таким образом, последним рабочим днём перед праздниками станет 30 декабря, а первым рабочим днём после каникул — 11 января 2027 года. При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января в число календарных дней отпуска не включаются.

Ранее Башинформ писал, как жители Башкирии будут отдыхать в 2027 году.