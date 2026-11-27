В Белорецке восстановили электроснабжение после аварийного отключения. Об этом сообщил глава администрации города Александр Кононенко.

Утром 26 ноября в связи с налипанием мокрого снега на проводах произошли отключения электричества в микрорайонах города. Сегодня к вечеру коммунальные службы устранили последствия непогоды.

«Электроснабжение восстановлено во всём городе. Остаются отдельные адреса, по которым специалисты будут работать поэтапно», — проинформировал мэр города.

Ранее сообщалось, что в Башкирии большинство коммунальных аварий случилось с электроснабжением.