В Башкирии большинство коммунальных аварий случилось с электроснабжением

В Башкирии на минувшей неделе большая часть технических инцидентов в ЖКХ пришлась на электроснабжение — 41%, почти половина. Около трети (28%) коммунальных аварий были связаны с водопроводами, 21% — с горячим водоснабжением, 9% — с отоплением, и 1% — газоснабжением.

При этом все инциденты были своевременно решены, превышений норматива устранения аварий по времени не было, отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.