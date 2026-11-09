В Башкирии большинство коммунальных аварий случилось с электроснабжением

В Башкирии на минувшей неделе большая часть технических инцидентов в ЖКХ пришлась на электроснабжение — 41%, почти половина. Около трети (28%) коммунальных аварий были связаны с водопроводами, 21% — с горячим водоснабжением, 9% — с отоплением, и 1% — газоснабжением.
При этом все инциденты были своевременно решены, превышений норматива устранения аварий по времени не было, отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.
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