Жителей Башкирии с 27 по 29 ноября приглашают на сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили в министерстве торговли и услуг региона, на этой неделе ярмарки состоятся в 36 муниципалитетах.
На таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства, не требующие соблюдения температурного режима. Среди них – сезонные овощи, фрукты и мед.
С 27 по 29 ноября в городах и селах Башкирии будет организована 51 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Как ранее сообщил Башинформ, минторговли Башкирии планирует применить опыт «Московских ярмарок» в Уфе и организовать фермерскую торговлю по принципу столичных.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.