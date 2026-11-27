Жителей Башкирии с 27 по 29 ноября приглашают на сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили в министерстве торговли и услуг региона, на этой неделе ярмарки состоятся в 36 муниципалитетах.

На таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства, не требующие соблюдения температурного режима. Среди них – сезонные овощи, фрукты и мед.

С 27 по 29 ноября в городах и селах Башкирии будет организована 51 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Как ранее сообщил Башинформ, минторговли Башкирии планирует применить опыт «Московских ярмарок» в Уфе и организовать фермерскую торговлю по принципу столичных.