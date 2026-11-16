Минторговли Башкирии планирует применить опыт «Московских ярмарок» в Уфе и организовать фермерскую торговлю по принципу столичных. Как рассказал глава ведомства Константин Климин на совещании правительства в ЦУРе, он встретился с руководителем департамента торговли правительства Москвы Алексеем Немерюком, который обещал содействие в реализации инициативы. Сейчас минторговли РБ совместно с администрацией Уфы ищут подходящие площадки.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что инициатива интересная, и поручил держать его в курсе развития проекта.