Всего на сегодняшний день 17 матерей-героинь Республики Башкортостан стали получателями выплат, предоставляемых Социальным фондом России, в связи с присвоением высокого звания. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по РБ.
Присвоение звания является высшей степенью отличия для матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. С начала 2026 года женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» в соответствии с указом президента РФ, получают от Соцфонда ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение.
Размер ЕДВ на сегодняшний день составляет 76 458,40 рублей. Сумма ежегодно индексируется с 1 февраля. ЕДВ назначается с даты присвоения звания «Мать-героиня» в беззаявительном порядке (проактивно), то есть матери не нужно обращаться в Соцфонд.
Можно отказаться от ЕДВ в пользу натуральных мер поддержки: льготного проезда на всех видах общественного транспорта, санаторно-курортного лечения, бесплатного лечения и лекарственного обеспечения по рецептам врачей, зубопротезирования, освобождения от оплаты ЖКУ, предоставления земельного участка без торгов и вне очереди, льгот по дополнительному профессиональному обучению и других мер, предусмотренных законодательством.
Размер дополнительного материального обеспечения (ДМО) для матерей-героинь, являющихся пенсионерами, составляет 39 110,10 рублей. Сумма также подлежит индексации ежегодно с 1 апреля. ДМО не выплачивается, если женщина работает либо является предпринимателем.
Также отметим, что многодетные мамы 5 и более детей имеют право выхода на пенсию раньше общеустановленного срока — в 50 лет. Им засчитываются в стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, в том числе за пятым, шестым и последующими детьми. Данные изменения также действуют с начала 2026 года.
Если остались вопросы, всегда можно обратиться к специалистам отделения СФР по Башкортостану, позвонив по телефону единого контакт-центра: 8–800–100–00–01 (звонок бесплатный, график работы с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16.45).
Ранее мы сообщали, что жительниц Башкирии наградили званием «Мать-героиня».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.