Всего на сегодняшний день 17 матерей-героинь Республики Башкортостан стали получателями выплат, предоставляемых Социальным фондом России, в связи с присвоением высокого звания. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР по РБ.

Присвоение звания является высшей степенью отличия для матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. С начала 2026 года женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» в соответствии с указом президента РФ, получают от Соцфонда ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение.

Размер ЕДВ на сегодняшний день составляет 76 458,40 рублей. Сумма ежегодно индексируется с 1 февраля. ЕДВ назначается с даты присвоения звания «Мать-героиня» в беззаявительном порядке (проактивно), то есть матери не нужно обращаться в Соцфонд.

Можно отказаться от ЕДВ в пользу натуральных мер поддержки: льготного проезда на всех видах общественного транспорта, санаторно-курортного лечения, бесплатного лечения и лекарственного обеспечения по рецептам врачей, зубопротезирования, освобождения от оплаты ЖКУ, предоставления земельного участка без торгов и вне очереди, льгот по дополнительному профессиональному обучению и других мер, предусмотренных законодательством.

Размер дополнительного материального обеспечения (ДМО) для матерей-героинь, являющихся пенсионерами, составляет 39 110,10 рублей. Сумма также подлежит индексации ежегодно с 1 апреля. ДМО не выплачивается, если женщина работает либо является предпринимателем.

Также отметим, что многодетные мамы 5 и более детей имеют право выхода на пенсию раньше общеустановленного срока — в 50 лет. Им засчитываются в стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, в том числе за пятым, шестым и последующими детьми. Данные изменения также действуют с начала 2026 года.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться к специалистам отделения СФР по Башкортостану, позвонив по телефону единого контакт-центра: 8–800–100–00–01 (звонок бесплатный, график работы с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16.45).

Ранее мы сообщали, что жительниц Башкирии наградили званием «Мать-героиня».