За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей российское звание «Мать-героиня» присвоили четырем жительницам Республики Башкортостан: это Людмила Мартышина, Татьяна Муфтахова, Лидия Тефтерева и Светлана Шабалина.
Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, статус присваивается женщинам, которые воспитали десять и более детей.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин удостоил почетных званий четырех жителей Башкортостана.
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