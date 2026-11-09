Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Башкирии

Указом главы государства за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Бижбулякской районной ветеринарной станции Радмиру Файзуханову.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива имени Фрунзе Федоровского района Файрузу Галееву, а также главе крестьянского (фермерского) хозяйства Баймакского района Айрату Шарафутдинову.
Управляющий делами администрации Краснокамского района Башкортостана Разиф Гареев удостоен почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Ранее Владимир Путин наградил госнаградами работников транспорта Башкортостана, сообщил Башинформ.
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