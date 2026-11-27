24 ноября в Уфе состоялось первое заседание Совета при Главе Башкортостана по научно-технологическому развитию, созданного по инициативе Радия Хабирова. В состав Совета вошли представители власти, университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

Для достижения национальной цели по обеспечению технологического суверенитета России особое значение приобретает способность региональных управленческих команд аккумулировать ресурсы: науки, образования и промышленности для разработки конкретных технологий и продуктов, считает политолог Евгений Минченко. Подробнее об этом он высказался в своем телеграм-канале «Минченко. Регионы».

«Башкирия закрепилась в первой десятке регионов России по уровню научно-технологического развития. По итогам 2024 года республика заняла 7 место, в 2022 и 2023 годах — 8 место. За последние годы по инициативе Хабирова созданы Евразийский НОЦ мирового уровня, образован Уфимский университет науки и технологий — один из крупнейших в ПФО, ведётся строительство Межвузовского студенческого кампуса и Республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева. С 2019 года в республике созданы 24 новые научно-исследовательские лаборатории, передовая инженерная школа „Моторы будущего“, Евразийский карбоновый полигон, инжиниринговый центр на базе УГНТУ. Четыре вуза региона участвуют в программе академического лидерства „Приоритет-2030“. За прошедшие пять лет на поддержку науки из республиканского бюджета направлено почти 900 млн рублей. В итоге в Башкирии сформировалась многоуровневая инфраструктура развития научных компетенций — от работы с одарёнными школьниками до прикладных исследований в интересах промышленности», — перечислил эксперт.

Он также обратил внимание, что для Башкирии как для крупного промышленного и технологически развитого региона особенно актуальна коммерциализация научных разработок и создание наукоёмких производств. Поэтому одной из ключевых тем первого заседания Совета стал опыт реализации совместных проектов вузов, научных организаций и предприятий по разработке новых продуктов и внедрению технологий в производство. Взаимодействие на площадке Совета, по его мнению, позволит соотносить исследовательскую повестку научных коллективов с технологическими запросами предприятий, определять перспективные направления сотрудничества и необходимые инструменты поддержки.

Продолжая тему, Евгений Минченко также отметил усилия региона по внедрению института руководителей по научно-технологическому развитию. На сегодняшний день Башкирия входит в число 20 пилотных регионов России по этому направлению.

«В республике утверждена профильная государственная программа, определён ответственный за реализацию политики в этой сфере. В августе 2026 года на международном форуме „Технопром“ Башкирия получила прогрессивный уровень оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием. Создание Совета при главе республики стало следующим этапом формирования региональной управленческой модели. Кейс Башкирии интересен с точки зрения формирования единого контура управления научно-технологическим развитием. Созданная за последние годы научно-образовательная инфраструктура получает не только дополнительный механизм координации на уровне руководства республики, но и стратегическое видение дальнейшего развития. Практическим критерием эффективности этой модели станут масштабы внедрения научных разработок в промышленность и формирования новых высокотехнологичных производств», — добавил эксперт.

Ранее федеральные академики оценили научный рывок Башкирии.