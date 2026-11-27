На автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Республике Башкортостан продлено ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта:



— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы).



«Причина — неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, гололед», — уточняется в сообщении госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.



Возобновить движение транспорта планируется сегодня в 11.00 по местному времени.

Как ранее сообщил Башинформ, на этом участке трассы ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта действует с 20.:00 (мск) 26 ноября.