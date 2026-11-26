В Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк вновь ограничили движение. Участок автодороги с 67 по 204 км закрыт для грузового и пассажирского транспорта, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Мера принята в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, мокрый снег, гололед). Ориентировочно ограничения снимут в 8 часов 27 ноября.

Ранее жителей Башкирии предупредили о гололеде.