В Башкирии сохранятся скачки температур: днём — плюс, ночью — минус. В таких условиях на дорогах республики может быть скользко, сообщили в госкомитете республики по ЧС.

«Первый лёд коварен тем, что водитель его не видит. На вид — просто мокрый асфальт. На деле — скользкая плёнка, которая появляется рано утром, в тени домов и деревьев. Тормозной путь на льду увеличивается в 3–5 раз. Именно в первые дни заморозков происходит всплеск ДТП — водители ещё ездят "по-летнему"», — напомнили в ведомстве.

Госкомитет РБ по ЧС призывает водителей быть предельно внимательными: соблюдать безопасную скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров и заранее проверять автомобиль перед поездкой.

Ранее сообщалось, что в Башкирии похолодает до -9 градусов.