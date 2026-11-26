По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами до умеренного, по востоку сильный. В отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель. На дорогах гололедица, снежный накат, по востоку Башкирии заносы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем 0, -5°.

В пятницу, 27 ноября, вновь ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью - 2, -7°, днем 0, -5°.

В субботу, 28 ноября, небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью по порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4, -9°, днем -2, -7°.

Ранее спасатели Башкирии предупредили об опасностях тонкого льда.