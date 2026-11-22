Однако погода снова вносит свои коррективы: из-за вернувшейся плюсовой температуры лёд сошёл.



«Такие температурные „качели“ — самый коварный период межсезонья. Ночью вода прихватывается тонкой коркой, а днём подтаивает. У многих возникает ложное ощущение, что сезон зимней рыбалки или прогулок по замерзшим прудам вот-вот начнётся, но сейчас любой выход к кромке воды опасен», — подчеркнули в Госкомитете Башкирии по ЧС.



Спасатели продолжают держать обстановку на особом контроле. В рамках межведомственной профилактической операции «Тонкий лёд» они ежедневно патрулируют водоёмы и работают на опережение. На данный момент проведено уже 145 рейдов.



«Погода сейчас обманчива, поэтому просим каждого проявить максимальную ответственность:

— Не торопитесь выходить на лёд. Безопасная толщина для одного человека — не менее 10 сантиметров (и это должен быть прозрачный лёд, белый матовый вдвое слабее).

— Не проверяйте лёд на прочность ударом ноги — при неустойчивой погоде он проламывается мгновенно и без треска.

— Не выходите к водоёмам в темноте, в туман или снегопад — в плохую видимость легко не заметить промоину.

— Особый контроль — за детьми. Обязательно напомните им об опасности игр у воды и не оставляйте без присмотра.

— Стали свидетелем происшествия? Немедленно звоните по номеру 112. Не пытайтесь спасать человека самостоятельно, если это угрожает вашей жизни», — отметили спасатели Башкирии.

Ранее синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня.