Однако погода снова вносит свои коррективы: из-за вернувшейся плюсовой температуры лёд сошёл.
«Такие температурные „качели“ — самый коварный период межсезонья. Ночью вода прихватывается тонкой коркой, а днём подтаивает. У многих возникает ложное ощущение, что сезон зимней рыбалки или прогулок по замерзшим прудам вот-вот начнётся, но сейчас любой выход к кромке воды опасен», — подчеркнули в Госкомитете Башкирии по ЧС.
Спасатели продолжают держать обстановку на особом контроле. В рамках межведомственной профилактической операции «Тонкий лёд» они ежедневно патрулируют водоёмы и работают на опережение. На данный момент проведено уже 145 рейдов.
«Погода сейчас обманчива, поэтому просим каждого проявить максимальную ответственность:
— Не торопитесь выходить на лёд. Безопасная толщина для одного человека — не менее 10 сантиметров (и это должен быть прозрачный лёд, белый матовый вдвое слабее).
— Не проверяйте лёд на прочность ударом ноги — при неустойчивой погоде он проламывается мгновенно и без треска.
— Не выходите к водоёмам в темноте, в туман или снегопад — в плохую видимость легко не заметить промоину.
— Особый контроль — за детьми. Обязательно напомните им об опасности игр у воды и не оставляйте без присмотра.
— Стали свидетелем происшествия? Немедленно звоните по номеру 112. Не пытайтесь спасать человека самостоятельно, если это угрожает вашей жизни», — отметили спасатели Башкирии.
Ранее синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня.
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