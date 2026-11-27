С 29 ноября авиакомпания Nordwind Airlines открывает программу регулярных полетов из Уфы в Москву (аэропорт Шереметьево).

Как сообщили в международном аэропорту «Уфа», полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 или на Boeing 737-900.

«Частота рейсов — три раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 10 минут», — говорится в сообщении уфимского аэропорта.

Как сообщал Башинформ, ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал планы реконструкции аэропорта Уфы.