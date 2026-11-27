По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -1, -6°.
В субботу, 28 ноября, ожидается небольшой снег, по востоку до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью по востоку по до сильного. Температура воздуха ночью -5, -10°, днем -1, -6°.
В воскресенье, 29 ноября, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°, при прояснениях до -18°, днем -4, -9°.
Как ранее сообщил Башинформ, на Нугушском водохранилище закрыли маршрут для маломерных судов.
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