По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -1, -6°.

В субботу, 28 ноября, ожидается небольшой снег, по востоку до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью по востоку по до сильного. Температура воздуха ночью -5, -10°, днем -1, -6°.

В воскресенье, 29 ноября, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°, при прояснениях до -18°, днем -4, -9°.

Как ранее сообщил Башинформ, на Нугушском водохранилище закрыли маршрут для маломерных судов.