«На Нугушском водохранилище водный маршрут по акватории Нугушского водохранилища закрыт для маломерных судов с мотором», — говорится в сообщении нацпарка.



Маршрут начинается с 1 и 2 постов, проходит до развилки рек Урюк-Нугуш и турбазы «Судак». Протяженность составляет 13 километров.



Ограничения продлятся до начала навигации 2027 года — окончания весенне-летнего нерестового периода.



«Доступно передвижение по водохранилищу на лодках без мотора при наличии разрешения на посещение национального парка „Башкирия“», — добавили в нацпарке.

Ранее на Нугушском водохранилище спасатели пришли на помощь рыбакам, сообщил Башинформ.