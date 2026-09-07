В Башкирии на водохранилище спасатели помогли рыбакам, оставшимся без лодки

На Нугушском водохранилище спасатели пришли на помощь рыбакам. Вчера вечером трое мужчин приплыли на рыбалку в районе ущелья. Во время ловли рыбы лодка незаметно уплыла.

Без плавсредства самостоятельно вернуться мужчины не могли, поэтому обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели эвакуировали мужчин и доставили их к месту, откуда рыбаки смогли самостоятельно дойти до своего автомобиля.

Ранее в Башкирии на горе Малиновой потерялись туристы.