В Башкирии на горе Малиновой потерялись туристы

В Белорецком районе спасатели вывели с горы Малиновая группу туристов, приехавших из Сибая и Магнитогорска. Как сообщили в ГКЧС РБ, четверо взрослых и трое детей отправились на гору Малиновую и заблудились на спуске. Они обратились за помощью в экстренные службы.
По полученным от туристов координатам спасатели определили местоположение и вывели группу с маршрута. К счастью, никто не пострадал.
Если вы потерялись в горах, не пытайтесь найти дорогу самостоятельно. Вы можете уйти от безопасного маршрута. Как можно скорее обращайтесь за помощью спасателей по номеру 112. Спасатели помогут вам сориентироваться и подскажут, как действовать до прибытия помощи, - проинформировали в госкомитете.
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