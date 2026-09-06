В Башкирии на горе Малиновой потерялись туристы

В Белорецком районе спасатели вывели с горы Малиновая группу туристов, приехавших из Сибая и Магнитогорска. Как сообщили в ГКЧС РБ, четверо взрослых и трое детей отправились на гору Малиновую и заблудились на спуске. Они обратились за помощью в экстренные службы.

По полученным от туристов координатам спасатели определили местоположение и вывели группу с маршрута. К счастью, никто не пострадал.

Если вы потерялись в горах, не пытайтесь найти дорогу самостоятельно. Вы можете уйти от безопасного маршрута. Как можно скорее обращайтесь за помощью спасателей по номеру 112. Спасатели помогут вам сориентироваться и подскажут, как действовать до прибытия помощи, - проинформировали в госкомитете.