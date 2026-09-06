В Башкирии спасатели рассказали подробности о поисках потерявшегося ребёнка

В Белебеевском районе под утро успешно завершили поиски ребёнка. Как сообщали ранее, в его поисках было задействовано беспрецедентное количество спасателей, специалистов и техники, с привлечением трёх обученных собак и беспилотников с тепловизором.
Как рассказали в ГКЧС по РБ, вчера вечером компания из пяти человек приехала в лес за грибами. В какой-то момент мальчик убежал в лес и потерялся. Поиски осложняло то, что ребёнок не разговаривал, а значит, не мог ни позвать на помощь, ни ответить на крики взрослых, пояснили в чрезвычайной службе.
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