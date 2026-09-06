В Башкирии всю ночь искали пропавшего ребёнка

Вечером в субботу вблизи деревни Илькино Белебеевского района в лесном массиве потерялся 7-летний ребёнок. К поискам были привлечены силы МЧС России, МВД, волонтёры «ЛизаАлерт», спасатели, местные жители, охотники. Всего в поисковых работах участвовали 122 человека и 18 единиц техники, 3 кинологических расчёта, сообщили в МЧС по Башкирии.
Для обследования лесного массива использовались квадроциклы, тепловизоры, кинологические расчёты и беспилотный летательный аппарат с тепловизионным оборудованием.
Сегодня в четыре часа утра ребёнка нашли, он был в лесу примерно в одном километре от места пропажи. «В медицинской помощи он не нуждается, передан родителям», — проинформировали в МЧС.
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