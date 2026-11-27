Издание объединяет труды и биографии выдающихся отечественных ученых-правоведов. Каждый том содержит не только переиздание научных работ, но и анализ творческого наследия, основных идей и жизненного пути исследователей. Проект призван сохранить академическую преемственность и вернуть в научный оборот труды, имеющие значение для развития юридической науки.

По словам Александра Савенкова, многотомник стал первым в истории отечественной правовой науки проектом такого масштаба. Изначально предполагалось выпустить 20 томов, однако впоследствии серия расширилась до 22.

«Отечественные правоведы впервые в мировой практике выработали и закрепили основополагающие ценностные ориентиры», — отметил Савенков.