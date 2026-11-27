Издание объединяет труды и биографии выдающихся отечественных ученых-правоведов. Каждый том содержит не только переиздание научных работ, но и анализ творческого наследия, основных идей и жизненного пути исследователей. Проект призван сохранить академическую преемственность и вернуть в научный оборот труды, имеющие значение для развития юридической науки.
По словам Александра Савенкова, многотомник стал первым в истории отечественной правовой науки проектом такого масштаба. Изначально предполагалось выпустить 20 томов, однако впоследствии серия расширилась до 22.
«Отечественные правоведы впервые в мировой практике выработали и закрепили основополагающие ценностные ориентиры», — отметил Савенков.
Отдельное внимание на лекции уделили вкладу отечественных ученых в становление международного уголовного права и осмыслению исторического значения Нюрнбергского процесса.
«Сегодняшняя встреча уникальна, ведь звание академика по праву в нашей стране носят лишь четверо, и один из них сегодня присутствует здесь. Данное событие позволит представить результаты многолетнего труда коллектива Института государства и права РАН, а также обсудить перспективные направления сотрудничества Института с научными и образовательными организациями Башкортостана, включая совместные научные исследования, подготовку кадров высшей квалификации и экспертно-аналитическую работу», — прокомментировал и. о. ректора БАГСУ Азат Бадранов.
Ранее в Уфе обсудили, как правильно применять башкирский орнамент.
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