Круглый стол «Башкирский орнамент: формирование единого цифрового реестра», посвященный Дню башкирского языка, объединил ведущих ученых, художников, скульпторов, дизайнеров, мастеров по изготовлению народных костюмов, ИИ-креаторов, а также представителей органов исполнительной власти и СМИ.

В рамках мероприятия организовали три тематические площадки. Дискуссионные площадки были посвящены темам интеграции культурного кода Башкортостана в оформление официальных событий, в использование в современном декоративно-прикладном искусстве и в искусственном интеллекте.

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ, заместитель председателя попечительского совета Русского географического общества РБ Урал Кильсенбаев обозначил проблему — на официальных мероприятиях, организаторами которых выступают министерства, ведомства, правительство, государственные учреждения, не всегда верно используется национальный орнамент, часто наблюдаются досадные ошибки.

— Когда наши дизайнеры занимаются оформлением, ИИ даёт им орнаменты, вроде бы похожие на башкирские национальные. Ребята не виноваты, они просто не владеют информацией, а организаторы не обращают на это внимания. А мы попадаем в неловкие ситуации, когда у нас на баннерах изображена башкирка в национальной одежде, но, к сожалению, головной убор совсем не башкирский. Либо на мероприятиях международного масштаба, под эгидой администрации Главы используется башкирский орнамент, но цветовая гамма оказывается не та, или ИИ берет, к примеру, чисто казахский орнамент. Те, кто понимают и разбираются, это очень тяжело воспринимают. Эту ситуацию нам нужно исправлять очень быстро! Мы обсудили и хотим сделать рекомендации, — сказал Урал Кильсенбаев.

По словам модератора круглого стола, в такой брендбук можно включить 5-10 орнаментов и предложить к применению дизайнерами в правильной цветовой гамме. Также должен быть ответственный специалист-эксперт, к которому можно обращаться и консультироваться.

— Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, что найти или напечатать футболку с принтом Че Гевары проще, чем с нашим Урал-батыром, Салаватом Юлаевым или золотом Сарматов. Когда посещаешь музей, там смотришь вначале уникальный, классный мультфильм, там и Урал-батыр, и Шульген изображены, а почему-то у нас на футболках и бейсболках такого нет, — отметил Кильсенбаев. — Хорошо, что есть люди, которые темой ремесленничества занимаются, вот Азамат Юлдашбаев здесь присутствует. Мы с удовольствием дарим нашим московским и другим коллегам изделия из кожи, кошельки, которые он сделал, с нашими интересными решениями. Это богатейшая история, богатейший духовный мир, колоссальный кладезь всего, наше уникальное богатство, которое у нас под ногами лежит. А мы его использовать не можем. У кого-то есть футболка с памятником Салавату Юлаеву или сережки с изображением золота сарматов? А почему нет? Потому что нет прав. Давайте разбираться — сегодня мы собрались для решения этих вопросов.