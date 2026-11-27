Круглый стол «Башкирский орнамент: формирование единого цифрового реестра», посвященный Дню башкирского языка, объединил ведущих ученых, художников, скульпторов, дизайнеров, мастеров по изготовлению народных костюмов, ИИ-креаторов, а также представителей органов исполнительной власти и СМИ.
В рамках мероприятия организовали три тематические площадки. Дискуссионные площадки были посвящены темам интеграции культурного кода Башкортостана в оформление официальных событий, в использование в современном декоративно-прикладном искусстве и в искусственном интеллекте.
Первый заместитель премьер-министра правительства РБ, заместитель председателя попечительского совета Русского географического общества РБ Урал Кильсенбаев обозначил проблему — на официальных мероприятиях, организаторами которых выступают министерства, ведомства, правительство, государственные учреждения, не всегда верно используется национальный орнамент, часто наблюдаются досадные ошибки.
— Когда наши дизайнеры занимаются оформлением, ИИ даёт им орнаменты, вроде бы похожие на башкирские национальные. Ребята не виноваты, они просто не владеют информацией, а организаторы не обращают на это внимания. А мы попадаем в неловкие ситуации, когда у нас на баннерах изображена башкирка в национальной одежде, но, к сожалению, головной убор совсем не башкирский. Либо на мероприятиях международного масштаба, под эгидой администрации Главы используется башкирский орнамент, но цветовая гамма оказывается не та, или ИИ берет, к примеру, чисто казахский орнамент. Те, кто понимают и разбираются, это очень тяжело воспринимают. Эту ситуацию нам нужно исправлять очень быстро! Мы обсудили и хотим сделать рекомендации, — сказал Урал Кильсенбаев.
По словам модератора круглого стола, в такой брендбук можно включить 5-10 орнаментов и предложить к применению дизайнерами в правильной цветовой гамме. Также должен быть ответственный специалист-эксперт, к которому можно обращаться и консультироваться.
— Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, что найти или напечатать футболку с принтом Че Гевары проще, чем с нашим Урал-батыром, Салаватом Юлаевым или золотом Сарматов. Когда посещаешь музей, там смотришь вначале уникальный, классный мультфильм, там и Урал-батыр, и Шульген изображены, а почему-то у нас на футболках и бейсболках такого нет, — отметил Кильсенбаев. — Хорошо, что есть люди, которые темой ремесленничества занимаются, вот Азамат Юлдашбаев здесь присутствует. Мы с удовольствием дарим нашим московским и другим коллегам изделия из кожи, кошельки, которые он сделал, с нашими интересными решениями. Это богатейшая история, богатейший духовный мир, колоссальный кладезь всего, наше уникальное богатство, которое у нас под ногами лежит. А мы его использовать не можем. У кого-то есть футболка с памятником Салавату Юлаеву или сережки с изображением золота сарматов? А почему нет? Потому что нет прав. Давайте разбираться — сегодня мы собрались для решения этих вопросов.
И. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов подчеркнул, что башкирский орнамент — это не просто декоративное искусство и не застывший музейный экспонат. Это знаково-символическая система, наш уникальный культурный код, который веками формировался на Южном Урале на стыке Европы и Азии. В каждом элементе — будь то кускар, родовая тамга или солярный знак — заложена философия народа, его связь с родной землей и преемственность поколений.
— Наша главная задача — сохранить орнаменты и в будущем передать нашим детям, — отметил и. о. министра. — Отдельного внимания сегодня требует проблема бесконтрольной генерации национальных орнаментов с помощью нейросетей: алгоритмы, лишенные опоры на фундаментальные исследования ученых и этнографов, создают искаженные, лишенные подлинного смысла узоры, что ведет к прямой утрате их аутентичности. Именно поэтому так важен наш сегодняшний диалог — объединение усилий ученых-этнографов, ремесленников, архитекторов, представителей брендинговых агентств и высшей школы. Уверен, что итогом нашей работы станут четкие, понятные методические ориентиры, которые помогут творческим индустриям республики создавать по-настоящему качественный, современный продукт.
Заместитель директора Республиканского центра народного творчества, директор АНО по развитию фольклора «Центр сэсэнов Республики Башкортостан» Нафиса Тулыбаева подчеркнула уникальность формата, отметив, что столь масштабное публичное обсуждение темы проходит впервые, и выразила надежду на продуктивный диалог, поддержку новых инициатив и сбор предложений от участников.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН Елена Нечвалода в своем докладе «Орнамент как язык культуры: проблема сохранения в современном дизайне» затронула проблемы адаптации традиционных мотивов. Тему продолжила кандидат технических наук, искусствовед, заведующий отделом этнографии Национального музея Республики Башкортостан Айгуль Камалиева. Она выступила с докладом «Проблема сохранения композиционной целостности орнамента как культурного кода», подчеркнув важность научного подхода к его использованию.
Практические вопросы применения орнаментов в современной среде обсудили художники и дизайнеры. Ильдар и Регина Арслановы подняли вопросы правильного использования башкирских орнаментов при создании этнодизайна интерьера. О том, как традиционное искусство переосмысляется через современные технологии, рассказали художник компьютерной графики Камилла Баязитова и художник-технолог сцены Салават Мухаметшин из студии креативных индустрий «Арт Медиа» Башкирского государственного театра кукол. Они представили опыт работы над проектом «Акбузат», который переводит фольклорный код на современный язык, где традиционное искусство театра кукол переосмысляется через анимацию.
Важной частью работы площадки стало обсуждение проекта «Методические рекомендации по применению и использованию башкирской государственной символики и элементов национального орнамента». По итогам активного обмена мнениями участники круглого стола выработали и приняли совместные решения для дальнейшей системной работы по сохранению и популяризации национального наследия.
Урал Кильсенбаев напомнил, что сейчас ведется активная работа по внедрению башкирского языка в искусственный интеллект. Уже внедрен в ИИ достаточно большой объём слов, аудио-, видеозаписи. То же самое нужно сделать с орнаментом.
— В мае мы проводили в Чишминском районе форум «Атайсал», и нам нужна была картинка курая. С тех пор я периодически прошу ИИ нарисовать курай, но он до сих пор не научился. Рисует неправильно либо количество отверстий, либо их расположение. А почему? Потому что в датасет в цифровом облаке нет изображения и описания курая. Что это за инструмент, какой национальности, у кого он распространен и так далее. Башкирские орнаменты — геометрические, растительные, животные, локальные у каждого района, не говоря про род — это уникальное богатство, а мы его не используем.
Уйдёт нынешнее поколение, придут те, кто будут всё брать не из книг, библиотек и даже не из какого-то определённого сайта — придёт поколение, которое не будет заморачиваться, будет задавать вопрос только ИИ. Если мы сейчас этим не займёмся, то всё останется где-то в архивах, музейных фондах, библиотеках. Нам нужно сегодня активно поработать, чтобы следующее за нами поколение могло использовать это богатство, чтобы тот или иной орнамент, национальная одежда, национальный инструмент появились в ИИ, чтобы он научился рисовать быстро, качественно и правильно. Это зависит от тех, кто здесь, — подчеркнул Урал Кильсенбаев.
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