Как сообщает сетевое издание «Муксун.fm», инцидент произошел во время проверки охотничьего домика. Прибыв на место, мужчины обнаружили, что внутри постройки укрылся хищник. Все попытки выманить зверя криками оказались безуспешными, и охотникам пришлось пойти на крайние меры, чтобы обезопасить себя и заставить животное покинуть укрытие.



По словам очевидцев, медведь выглядел крайне истощенным, что нехарактерно для периода подготовки к зимней спячке. Специалисты отмечают, что встреча с таким хищником в зимний период крайне опасна. Из-за отсутствия кормовой базы животное превращается в «шатуна», становится непредсказуемым и крайне агрессивным, представляя серьезную угрозу для человека.



Эксперты поясняют, что физиологическое состояние «шатунов» критично: из-за истощения у них практически нет шансов дожить до весны. В этот период медведи особенно опасны, так как их поведение не поддается логике. Специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять пищевые отходы в лесу и не пытаться подкармливать диких животных, чтобы не провоцировать их выход к человеческим постройкам.