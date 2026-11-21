В Башкирии за последние 10 лет численность медведей выросла с 1700 до 2700 особей. По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, квоты на отстрел этого животного ежегодно не выбираются полностью.

«Для стимулирования охотников в республике введена выплата 50 тысяч рублей за каждого добытого медведя. На сезон 2026–2027 годов утвержден лимит в 631 особь», — рассказал руководитель профильного ведомства, напомнив, что в России обновлено требование к охоте на бурого медведя.

Новые правила минприроды России на отстрел медведей вступают в силу 27 ноября 2026 года. Согласно нововведениям, бурый медведь исключен из списка видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами добычи. Норматив добычи бурого медведя определен до 30% от его численности по данным на 1 апреля текущего года (ранее действовал норматив от 5 до 30%). Руководители регионов смогут вводить ограничения по срокам охоты на медведей либо увеличивать сроки, указанные в правилах охоты, но не более чем на 60 дней.

Ранее «Башинформ» сообщал о незаконной охоте на зайцев и косуль.