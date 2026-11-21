213 тысяч рублей — такова сумма ущерба охотничьим ресурсам в Дюртюлинском районе Башкирии. Там 19 октября в двух километрах от села Нижнеаташево специалисты минэкологии региона выявили незаконную добычу одной косули и трех зайцев-русаков.

«Для совершения преступления использовалась пневматическая винтовка Jaeger SP BullPup. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 1 статьи 258 УК РФ — „Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как обозначили специалисты министерства, охотник, который незаконно убил животных, уже возместил ущерб в полном объеме.

Ранее Башинформ сообщал об охоте на территории особо охраняемой зоны.