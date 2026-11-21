213 тысяч рублей — такова сумма ущерба охотничьим ресурсам в Дюртюлинском районе Башкирии. Там 19 октября в двух километрах от села Нижнеаташево специалисты минэкологии региона выявили незаконную добычу одной косули и трех зайцев-русаков.
«Для совершения преступления использовалась пневматическая винтовка Jaeger SP BullPup. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 1 статьи 258 УК РФ — „Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба“», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как обозначили специалисты министерства, охотник, который незаконно убил животных, уже возместил ущерб в полном объеме.
Ранее Башинформ сообщал об охоте на территории особо охраняемой зоны.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.