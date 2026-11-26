Аварийно-восстановительные работы завершены, сообщили в управлении транспорта и связи Уфы.
«Движение трамваев по маршрутам №5 и №16 восстановлено. В сторону улицы Пушкина движение трамваев открыто», — отмечается в сообщении.
Как сообщал Башинформ, вчера, 25 ноября, в Уфе из-за повреждения кабеля и отключения тяговой подстанции ТП-12 с 14.00 приостановили движение трамваев, курсирующих по маршрутам № 5 и № 16.
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