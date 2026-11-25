В башкирской столице из-за повреждения кабеля и отключения тяговой подстанции ТП-12 с 14.00 приостановили движение трамваев, курсирующих по маршрутам №5 и №16. Об этом сообщается в ТГ-канале «Город Уфа: транспорт и связь».
Аварийные бригады УфаГЭТ уже работают на линии, ищут поврежденный участок, чтобы приступить к ремонту.
Если к 5 часам 26 ноября подачу электричества не восстановят, то маршрут №5 проследует от депо только до остановки «Госцирк». Маршрут №16 будет курсировать до остановки «Санаторий Зеленая роща».
Ранее «Башинформ» писал о том, как пассажиры автобусов могут ездить за рубль.
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