А В ЭТО ВРЕМЯ

«Башавтотранс» отменил «Счастливый час»

и ввел безлимитные проездные

Государственный перевозчик «Башавтотранс» объявил о завершении с 1 декабря акции «Счастливый час», которая работала с 2019 года. Напомним, по ней можно было пересесть с одного автобуса на другой без дополнительной платы. Все эти годы компания оплачивала акцию за свой счет в рамках «социальной нагрузки», но экономическая ситуация не позволяет больше этого делать.

Зато компания ввела, как когда-то давным-давно, проездные билеты. Самый дешевый стоит 900 рублей, по нему можно проехать 22 раза за месяц (41 рубль за поездку). Есть и безлимитные тарифы: от 2700 рублей в месяц (это 90 рублей в день) до 16 000 рублей за год (44 рубля в день). Проездной покупается в приложении «Алга» и «записывается» на вашу банковскую карту «Мир». В автобусе вы просто прикладываете эту карту (или телефон) к терминалу, как при обычной оплате.