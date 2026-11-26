Остановку транспорта «БХП Агидель» на улице Трамвайной в столице республики переместили на безопасный участок. Как сообщает ЦУР Башкортостана, об этом попросили местные жители в соцсетях. По словам горожан, некоторые автобусы не останавливались у павильона или тормозили вдали от объекта.
Решением вопроса занялись Управление транспорта и связи мэрии Уфы, администрация Калининского района, минтранс РБ и «Башавтотранс». Выяснилось, что на старом месте водители при остановке пересекали стоп-линию и получали штрафы. Для устранения рисков и обеспечения безопасности пешеходов остановку перенесли дальше от перекрёстка по нечётной стороне Трамвайной, у дома № 9/2.
«Администрация Калининского района направила в мэрию письмо с просьбой выделить деньги на перенос павильона и обустройство площадки. Все работы завершили 20 ноября 2026 года», — прокомментировали в ЦУРе.
Напомним, жители Башкирии направили более 8,2 тысячи обращений за неделю.
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