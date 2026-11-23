В Башкирии за неделю зарегистрировали 8 271 обращение от жителей в соцсетях и на цифровых платформах обратной связи. Еженедельный мониторинг рассмотрели на заседании правительства республики.

По данным ЦУР, число обращений выросло на 1 590 по сравнению с предыдущей неделей. При этом оно оказалось на 1 423 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе главных тем обращений — дороги и ЖКХ.

На дорожную инфраструктуру пришлось 1 903 обращения. Жители указывали на ямы и выбоины, качество ремонта, нехватку освещения на дорогах и пешеходных зонах. По вопросам ЖКХ поступило 1 278 сообщений. Среди основных жалоб — недостаточное отопление, завоздушенные стояки, несоответствие температуры нормативам, перебои с горячей и холодной водой, а также начисления за коммунальные услуги.

Ещё 1 270 обращений касались благоустройства. Жителей волновали освещение во дворах, парках и скверах, состояние детских и спортивных площадок, уход за зелёными насаждениями и уборка общественных пространств.

В число популярных тем также вошли здравоохранение, общественный транспорт, образование, социальное обслуживание, военная служба, обращение с отходами и энергетика. ЦУР Башкортостана направил сообщения на рассмотрение в муниципалитеты, министерства и ведомства и взял их на контроль.

По итогам обсуждения премьер-министр РБ Александр Шельдяев поручил руководителям министерств и ведомств повысить активность в социальных сетях.

Ранее в Уфе восстановили освещение на территории больницы после жалобы жительницы.