В России возводят десять крупнейших объектов по переработке отходов. Один из них откроют 1 марта 2027 года в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии республики.

Новая инфраструктура позволит перерабатывать больше отходов и сократить захоронение. Как отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, инвестиционный проект включает также строительство участка компостирования.

«Ишимбайский проект — на особом контроле. Строительная готовность цеха — 97%, работы идут по графику, ввод в эксплуатацию планируем к 1 марта. Задача — не просто сдать объект, а создать инфраструктуру, которая будет стабильно работать на экологическое благополучие республики», — подчеркнул Нияз Фазылов.

Работы идут по графику. На объекты завершили основные бетонные работы — осталось выполнить температурные и деформационные швы. Параллельно ведётся монтаж укрывной машины, технологического оборудования для климатических камер и кабельных линий системы комплексной автоматизации, а также работы по инженерным сетям.

Ход строительства контролирует минприроды России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, что в Башкирии в компостирование органики направят 500 млн рублей.