В Башкирии в компостирование органики направят 500 млн рублей

Сегодня в Сибае на полях VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» подписано соглашение на 500 млн рублей по строительству цеха компостирования органических отходов. Документ дополняет инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта Башкирии «Строительство цеха по компостированию органических отходов» компании «Эко-Сити».

Подписи под документом поставили первый вице-премьер правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов и генеральный директор «Эко-Сити» Амир Ягафаров.

Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. Его реализация продолжается в Ишимбайском районе. На предприятии создаются мощности по переработке до 36 тыс. тонн компостирования в год, производству RDF-топлива — до 40 тысяч тонн.

«Речь идёт о создании современной инфраструктуры, которая позволит вовлекать отходы в дальнейший хозяйственный оборот и формировать новые подходы к их переработке. Для республики важно, чтобы инвестиционные проекты давали не только экономический эффект, но и решали конкретные задачи развития территорий», — отметил Рустам Муратов.

Проект реализуется при господдержке в виде льготы по налогу на имущество организаций. В результате будет создано 31 новое рабочее место.

В настоящее время на объекте завершены монтаж инженерных коммуникаций и строительство зданий и сооружений, продолжаются монтаж электрических сетей и технологического оборудования, благоустройство территории и отделочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Ранее на полях форума состоялось подписание трёх соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов между правительством республики и Инвестиционной компанией «Дыхание Гор».