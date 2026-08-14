В Башкирии в сферу туризма инвестируют 25 млрд рублей

В Башкирии продолжает работу VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026». Форум проходит в Сибае.

Сегодня на полях форума состоялось подписание трёх соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов между правительством республики и Инвестиционной компанией «Дыхание Гор».

Подписи под документами поставили первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов и генеральные директоры Вадим Валеев и Валерий Денисюк.

Согласно одному из проектов планируется создание в Салаватском районе премиального спа-отеля «Тын Тау». Комплекс площадью более 52 тысяч квадратов будет включать пятизвёздочный спа-отель, объекты туристической и развлекательной инфраструктуры, зоны активного и семейного отдыха. Объём инвестиций в проект составит 14 250 млн рублей. Его планируется реализовать в 2026–2035 годах и создать 250 новых рабочих мест.

Также в Салаватском районе планируется создать многофункциональный курорт «Жемчужина Урала». Он объединит спа-отель с двумя ресторанами, термальный и банный комплексы, развлекательный центр, 108 гостевых домов, 17 юрт, мини-гостиницы, кемпинг, объекты питания и сервисную инфраструктуру. Инвестиции составят 7 700 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на 2026–2035 годы, в результате будет создано 138 новых рабочих мест.

Ещё один проект предусматривает создание эко-культурного центра «Дух Юрюзани» с конноспортивной базой. В его состав войдут крытый манеж, конюшни на 134 лошади, гостиница, гостевые дома-юрты, ресторан, бани и контактный зоопарк. Комплекс ориентирован на проведение конных соревнований, развитие туризма и популяризацию этнокультурного наследия региона. Объем инвестиций составит 3 050 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2026–2033 годах, создав 113 новых рабочих мест.

«Для нас важно, что один инвестор реализует сразу несколько проектов, которые позволяют комплексно развивать туристическую инфраструктуру территории. Здесь сочетаются современные форматы отдыха, оздоровительные программы и проекты, связанные с природным и этнокультурным потенциалом региона. Это новые возможности для развития Северо-Восточных районов, создания рабочих мест и привлечения туристов», — отметил Рустам Муратов.

Общий объём инвестиций по трем проектам составит 25 млрд рублей.

Ранее на инвестсабантуе «Зауралье-2026» в Сибае подписали соглашение о строительстве современного придорожного сервиса в Кушнаренковском районе.