В Башкирии построят новый придорожный комплекс за 53 млн рублей

На инвестсабантуе «Зауралье-2026» в Сибае подписано соглашение о строительстве современного придорожного сервиса в Кушнаренковском районе. Инвестором выступает ООО «Гринфилд+». Ранее проект стоимостью 53 млн рублей включили в Перечень приоритетных инвестпроектов республики.
«Трассы должны быть удобными для всех. Туристов и деловых поездок становится больше, поэтому качественный сервис на дорогах — одна из главных задач. Комплекс даст не только комфорт водителям, но и толчок местному бизнесу», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.
Проект рассчитан на 2026–2031 годы. Благодаря его созданию появится 25 новых рабочих мест.
Ранее в Башкирии на инвестсабантуе обсудили межкультурный деловой этикет.
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