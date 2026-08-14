В Башкирии на Инвестсабантуе обсудили межкультурный деловой этикет

В рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» представительство Ассамблеи народов мира в Республике Башкортостан провело расширенный бизнес-завтрак на тему «Европейская и азиатская культура бизнеса». Встреча прошла под председательством первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова.

Участниками стали предприниматели и эксперты из России, Казахстана, Узбекистана, Италии, Турции и ЮАР. Модераторами выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова и директор медиахолдинга «РБК-Уфа» Равиль Ватолин.

Открывая деловой завтрак, Рустам Муратов обозначил ключевые принципы работы республиканской команды и представил новые экономические инструменты.

«В нашей управленческой модели слово – это обязательство. Восемь лет назад Глава республики Радий Хабиров сказал нам: никогда не позволяйте себе не выполнять данные обещания. Какими бы сложными ни были обстоятельства, договорённости нужно выполнять. Так формируется доверие. Сегодня мы продолжаем этот подход, создавая новые инструменты для развития экономики. Один из них – Башкортостанский инвестиционный режим, который сегодня презентуем на площадке Инвестсабантуя», – отметил первый вице-премьер.

Особое внимание на бизнес-завтраке Ассамблеи народов мира уделили практическому опыту работы на международных рынках. Своими впечатлениями и примерами поделились зарубежные гости: президент Союза обрабатывающей промышленности Республики Казахстан Мурат Кобейсинов, главный инженер проектного офиса АО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан) Муротжон Каримов, владелец сети CinemaPink (Турция) Сердар Шенер, а также президент итальянской региональной ассоциации SantAgostino Элио Каппиелло. Перед участниками также выступили глава администрации города Сибая Сергей Озерцов, министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Турции Марат Тансыккужин и генеральный директор АО «ЭФИР» Иван Ожгихин.

«За последние полгода мы создали три совместных предприятия, заключили соглашение с машиностроительной компанией «Витязь», начали производство техники совместно с Ишимбайским моторостроительным заводом, создали совместное предприятие с «Медстальконструкцией». Деловые отношения с Башкортостаном активно развиваются. Впереди нас ждут новые переговоры с компаниями, заинтересованными в выходе на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Италии», – рассказал Мурат Кобейсинов.

О значении форума для развития муниципалитета и ближайшие планы города Сибая рассказал Сергей Озерцов: «Мы называем Сибай сердцем башкирского Зауралья. Благодаря таким инвестсабантуям мы видим перспективы развития. Понимаем, куда будем двигаться в ближайший год-два. Каждый инвестсабантуй был уникальным, и в этом году это не исключение». Он добавил, что сегодня Сибай станет обладателем Международного сертификата о получении статуса «Всемирного ремесленного города».

«Приоткрою завесу тайны – вице-президент Всемирного ремесленного совета Надя Меер вручит Сибаю этот сертификат. Мы будем вторыми в России, кто получит такой статус», – сообщил глава города.

Об особенностях выстраивания международных связей и специфике работы с турецкими партнерами рассказал Марат Тансыккужин:

«Представительство Башкортостана, функционирующее в составе Торгового представительства РФ, – это серьезный инструмент, который применяют далеко не многие российские регионы. Сама ментальность нашей республики и география ведения бизнеса предопределяют, что наши представительства работают от Дальнего Востока до Европы. Если говорить о работе с турецкими партнерами, то импульс придает тот факт, что Глава республики Радий Фаритович учился в Турции, прекрасно знает эту страну, держит руку на пульсе и при встречах лично разговаривает с нашими турецкими друзьями на их языке – это придает особую теплоту контактам. Что касается взаимодействия с Турцией, то практически во всех отраслях у нас есть проекты, в том числе мы ведем их в Зауралье. В частности, два года назад подписали с предприятием в Абзелиловском районе соглашение о производстве семян, и этот проект успешно развивается».

Завершилась встреча сессией вопросов и ответов в формате открытого микрофона, где предприниматели смогли напрямую обсудить с экспертами особенности делового этикета и межкультурной коммуникации при ведении бизнеса с партнерами из Европы и Азии.