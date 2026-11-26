От общего числа происшествий только 8% приходится на ДТП с участием мототранспорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель и количество раненых в них людей возросло на 9,8% и на 5,4% соответственно. При этом число погибших удалось снизить на 27,3%. Об этом сообщил замначальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по РБ Олег Дмитриев на заседании экспертного совета по вопросам общественной безопасности при комитете Госсобрания РБ.

«Каждое второе ДТП с участием водителей мототранспорта происходит при управлении мопедами или приравненными к ним транспортными средствами. С начала мотосезона Госавтоинспекция изъяла и поместила на штрафстоянку более 2800 единиц такой техники, из них свыше тысячи управляли дети и подростки. Всего задержано более двух тысяч водителей без прав и соответствующей категории, почти девятьсот из них находились в состоянии опьянения», — привел данные статистики представитель ГАИ.

Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии возбудили 19 уголовных дел за покупку детям питбайков.