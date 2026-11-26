По данным госкомитета РБ по ЧС, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Башкортостане сняли ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.

Речь идет об автодорогах Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы), Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 229 км по 275 км (Белорецкий, Абзелиловский районы), Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

Ограничения продолжают действовать на участке автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 1494 по 1548 км (Иглинский район). Меры приняты до улучшения погодных условий.

Ранее в Башкирии большегруз вылетел в кювет и перекрыл дорогу.