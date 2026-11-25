Тягач с полуприцепом-цистерной развернуло поперек дороги на трассе Учалы — Белорецк. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением: тягач съехал на обочину, пробив барьерное ограждение, а полуприцеп-цистерна перекрыл часть дороги. На место прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС. Их задача заключалась в обеспечении безопасности и оказании помощи совместно с сотрудниками ГИБДД и коммунальными службами.
Сначала сотрудники госкомитета восстановили проезд на одной полосе, затем с помощью спецтехники был извлечен большегруз. В настоящее время движение по дороге восстановлено.
Ранее сообщалось, что на Нагаевском шоссе в Уфе образовалась огромная пробка.
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