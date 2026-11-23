По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в целом дорожная ситуация в Уфе оценивается на текущий момент в шесть баллов.

Помимо участка на Нагаевском шоссе, также сильно затруднено движение из-за ДТП и ремонтных работ на Затонском шоссе. Кроме того, наблюдаются пробки в жилом районе Затон-Восточный, на улице Заки Валиди, на Бирском тракте, а также на отдельных участках улиц Кольцевая, Трамвайная, Маршала Жукова, Вологодской, Рихарда Зорге, Уфимском шоссе, Шафиева, Софьи Перовской, Пушкина, проспекте Дружбы народов и проспекте Октября.