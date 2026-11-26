По данным пресс-службы дорожной компании, специализированная техника ведет непрерывную расчистку дорог и обработку противогололедными материалами. На данный момент для ликвидации последствий снегопадов в Башкирии задействовали 94 единицы спецтехники и 93 тонны противогололедных материалов (ПГМ).

Отмечается, что мониторинг погодных условий ведется круглосуточно.

ФКУ Уралуправтодор призвал водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники. В случае непредвиденных ситуаций на дорогах необходимо незамедлительно обращаться в Единый диспетчерский центр дорожной компании: 8-800-200-63-06.

Ранее в Башкирии сняли ограничения на трех трассах.