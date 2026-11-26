Речь идет о микробном комплексе для разложения органических отходов и устранения неприятных запахов, сообщает «Татар-информ». Из осадков сточных вод исследователи Казанского научного центра РАН выделили 35 штаммов бактерий и на основе наиболее подходящих создали два комплекса — МГ1 и МГ2. В основе разработки — природные микроорганизмы, способные разлагать жиры, белки, крахмал и целлюлозу.

В 30-дневном эксперименте наиболее эффективным оказался комплекс МГ1: содержание органических веществ в осадках снизилось с 13,21% до 9,04%. При использовании коммерческого препарата «Аквавицин-А» показатель составил 11,16%, комплекса МГ2 — 11,59%. Применение МГ1 также позволило полностью удалить из проб аммиак, метиламин и пирролидин, вызывающие неприятный запах.

Разработку рассматривают как основу для новых отечественных технологий переработки отходов городских и промышленных очистных сооружений. Следующий этап — проверка технологии на действующих очистных сооружениях, а также оценка ее работы при разных температурах и составе отходов.

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