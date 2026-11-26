Выявленный объект культурного наследия «Петропавловская тюремная церковь» отказались включать в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал руководитель Башкультнаследия Салават Кулбахтин.
Объект находится в Уфе на улице Достоевского, 39.
Согласно тексту документа, информацию об исключении выявленного объекта культурного наследия из перечня поручено направить собственникам (пользователям) в орган регистрации прав в установленный действующим законодательством срок.
Ранее мы сообщали, что в Уфе утвердили проект межевания территории для Дома актёра.
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