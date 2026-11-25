Министерство строительства и архитектуры Башкортостана утвердило документацию по планировке территории для объекта регионального значения «Дом Актера» в Кировском районе Уфы. Документ имеется в распоряжении редакции.
Проект межевания территории связан с реконструкцией здания Дома актёра, которому более 55 лет. Напомним, что капитальный ремонт там ни разу не проводился. Глава Башкортостана поручил спроектировать ремонт, также обсуждалась идея превратить здание в обновлённый культурный центр.
Позже появилась информация, что после реконструкции Дом актёра переформатируют в Дом артиста. В сентябре на оперативном совещании правительства Радий Хабиров заявил, что к середине 2028 года театр Дома актера должен быть готов.
Ранее мы сообщали, что в историческом центре Уфы продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.
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