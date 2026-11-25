Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся в рамках программы «Уфимское наследие» на условиях софинансирования из городского бюджета в размере 90%. Оставшиеся 10% — взносы жителей на капитальный ремонт. Реализация осуществляется через фонд «Региональный оператор».

В 2026 году выполняется капремонт фасадов пяти домов: по ул. Ленина, 44/46 и 66, Достоевского, 68, Карла Маркса, 32 и Мустая Карима, 45.

Объем софинансирования из городского бюджета составляет 75 млн рублей. Срок завершения работ — 31 декабря 2026 года.

На этих же условиях в 2027 году планируется отремонтировать фасады еще пяти МКД: по ул. Ленина, 72 и 84, Чернышевского, 101 и 101А, Коммунистической, 49. Объем софинансирования из бюджета города – 76 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Уфе капитально отремонтируют филиал первой музыкальной школы им. Н. Сабитова. На эти цели привлечено 14,8 млн рублей.