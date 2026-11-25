Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся в рамках программы «Уфимское наследие» на условиях софинансирования из городского бюджета в размере 90%. Оставшиеся 10% — взносы жителей на капитальный ремонт. Реализация осуществляется через фонд «Региональный оператор».
В 2026 году выполняется капремонт фасадов пяти домов: по ул. Ленина, 44/46 и 66, Достоевского, 68, Карла Маркса, 32 и Мустая Карима, 45.
Объем софинансирования из городского бюджета составляет 75 млн рублей. Срок завершения работ — 31 декабря 2026 года.
На этих же условиях в 2027 году планируется отремонтировать фасады еще пяти МКД: по ул. Ленина, 72 и 84, Чернышевского, 101 и 101А, Коммунистической, 49. Объем софинансирования из бюджета города – 76 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что в Уфе капитально отремонтируют филиал первой музыкальной школы им. Н. Сабитова. На эти цели привлечено 14,8 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.