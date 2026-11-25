В 2027 году в рамках мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» проведут капитальный ремонт филиала Детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова. Об этом на оперативном совещании сообщила начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы Айгуль Хасанова.
Напомним, здание филиала расположено в Уфе на улице Менделеева, 7. В рамках нацпроекта на данные цели привлечено 14 млн 880 тысяч рублей. Будет произведен капитальный ремонт фасада, помещений, электроснабжения, систем экстренного оповещения и пожарной сигнализации.
Первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников поручил подойти к вопросу со всей серьезностью и провести все работы по установленному графику.
Ранее мы сообщали, что Башкирия вошла в число лидеров по количеству победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
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