В 2027 году в рамках мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» проведут капитальный ремонт филиала Детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова. Об этом на оперативном совещании сообщила начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы Айгуль Хасанова.

Напомним, здание филиала расположено в Уфе на улице Менделеева, 7. В рамках нацпроекта на данные цели привлечено 14 млн 880 тысяч рублей. Будет произведен капитальный ремонт фасада, помещений, электроснабжения, систем экстренного оповещения и пожарной сигнализации.

Первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников поручил подойти к вопросу со всей серьезностью и провести все работы по установленному графику.

Ранее мы сообщали, что Башкирия вошла в число лидеров по количеству победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.