На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в республике продлены ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта:
— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы)
— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 229 по 275 км (Белорецкий, Абзелиловский районы).
— Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).
Причина — неблагоприятные погодные условия (снег, мокрый снег, гололед).
«Ориентировочное время окончания прекращения движения 11.00 (время местное) 26 ноября», — уточняется в сообщении спасателей.
Кроме того, по-прежнему ограничено движение на федеральной трассе М-5 «Урал» (для автобусов, маршруток и грузовиков):
— Иглинский район: с 1494 по 1548 км. Ограничение с 14.00 (мск) 25 ноября до окончания непогоды.
— Салаватский район: с 1548 по 1779 км (особенно участок 1610–1618 км). Ограничение с 16.00 (мск) 25 ноября до окончания непогоды, добавили в МЧС по Башкирии.
Как сообщал Башинформ, вечером 25 ноября из-за непогоды ограничили движение на трех трассах в республике.
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